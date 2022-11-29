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TAC: Зеленскому пора перестать бредить "возвращением" Крыма

Мир

Президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также его западным кураторам следует перестать говорить о "возвращении" Крыма, чтобы наконец приблизиться к мирным переговорам. Такую точку зрения выразил старший редактор издания The American Conservative Род Дреер.

TAC: Зеленскому пора перестать бредить "возвращением" Крыма

Обозреватель назвал навязчивое желание Украины вернуть Крым "рецептом вечной эскалации".

"Мой друг считает, что конфликт не должен закончиться, пока Россия не будет полностью отброшена к прежним границам, а Украина не вернет Крым. Я сказал ему, что это совершенно нереально, что это рецепт вечной эскалации", — отметил Дреер.

Автор сравнил намерение Украины и Польши захватить Крым с желанием США начать войну в Ираке, которая в итоге вылилась в "катастрофу".

Дреер посоветовал киевским властям и ЕС наконец отказаться от мечтаний по поводу возвращения себе территорий РФ и перейти к дипломатическому урегулированию ситуации, пока не стало слишком поздно, пока Европа не разрушилась полностью в экономическом плане или с ней не произошло "кое-что похуже".

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Когда США признают Крым российским?
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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