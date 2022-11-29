TAC: Зеленскому пора перестать бредить "возвращением" Крыма

Президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также его западным кураторам следует перестать говорить о "возвращении" Крыма, чтобы наконец приблизиться к мирным переговорам. Такую точку зрения выразил старший редактор издания The American Conservative Род Дреер.

Обозреватель назвал навязчивое желание Украины вернуть Крым "рецептом вечной эскалации".

"Мой друг считает, что конфликт не должен закончиться, пока Россия не будет полностью отброшена к прежним границам, а Украина не вернет Крым. Я сказал ему, что это совершенно нереально, что это рецепт вечной эскалации", — отметил Дреер.

Автор сравнил намерение Украины и Польши захватить Крым с желанием США начать войну в Ираке, которая в итоге вылилась в "катастрофу".

Дреер посоветовал киевским властям и ЕС наконец отказаться от мечтаний по поводу возвращения себе территорий РФ и перейти к дипломатическому урегулированию ситуации, пока не стало слишком поздно, пока Европа не разрушилась полностью в экономическом плане или с ней не произошло "кое-что похуже".

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