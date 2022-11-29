TAC: США и Евросоюз разорвали Украину на две части задолго до начала конфликта

Власти США и Евросоюза спровоцировали разрыв Украины на две части после государственного переворота в 2014 году. Об этом сообщает The American Conservative.

По словам обозревателя Теда Снайдера, Украину всегда воспринимали в качестве "расколотого государства".

Как пояснил журналист, северо-западные регионы и центральная часть этой страны сначала были частью Речи Посполитой, а затем Австро-Венгрии. Именно поэтому они ориентировались на западную культуру, сказано в статье. В материале также отмечается, что жители юго-восточных регионов Украины, которые входили в состав Российской Империи, привержены ценностям РФ.

"Полный раскол Украины на две части случился по итогам госпереворота 2014 года", — считает Снайдер.

Журналист подчеркнул: такая ситуация была спровоцирована западными странами. США и ЕС давно рассматривали Украину как "потенциальную горячую точку", указал автор.

Ранее бывший главнокомандующий Объединёнными Вооружёнными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что Киев столкнётся с катастрофой, если Вашингтон откажется от поставок оружия для украинской армии.