Власти США и Евросоюза спровоцировали разрыв Украины на две части после государственного переворота в 2014 году. Об этом сообщает The American Conservative.
По словам обозревателя Теда Снайдера, Украину всегда воспринимали в качестве "расколотого государства".
Как пояснил журналист, северо-западные регионы и центральная часть этой страны сначала были частью Речи Посполитой, а затем Австро-Венгрии. Именно поэтому они ориентировались на западную культуру, сказано в статье. В материале также отмечается, что жители юго-восточных регионов Украины, которые входили в состав Российской Империи, привержены ценностям РФ.
"Полный раскол Украины на две части случился по итогам госпереворота 2014 года", — считает Снайдер.
Журналист подчеркнул: такая ситуация была спровоцирована западными странами. США и ЕС давно рассматривали Украину как "потенциальную горячую точку", указал автор.
Ранее бывший главнокомандующий Объединёнными Вооружёнными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что Киев столкнётся с катастрофой, если Вашингтон откажется от поставок оружия для украинской армии.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Боевые действия за Павловку стали одним из самых сложных столкновений с противником, отметили солдаты.