Немецкий политик Лафонтен: Запад с 2014 года готовил Украину к конфликту с РФ

Американские власти начали готовить Украину к конфликту с РФ после "Евромайдана". Об этом сообщил экс-председатель Социал-демократической партии (СДПГ) ФРГ Оскар Лафонтен.

По его словам, с 2014 года США и их партнёры систематически предоставляли оружие киевскому режиму. Он считает, что из-за этого Украина де-факто вошла в состав Североатлантического альянса.

"США и их западные вассалы после "Евромайдана" вооружали Киев и систематически подготавливали его к противостоянию с РФ", — отметил государственный деятель в беседе с Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Как пояснил политик, журналисты на Западе сознательно скрывают предысторию украинского конфликта.

Кроме того, Лафонтен добавил, что власти США добились ослабления связей между Европейским союзом и РФ. Сейчас Вашингтон взял под свой контроль политическую ситуацию в странах ЕС, убеждён экс-глава СДПГ.

При этом он подчеркнул: Запад так и не смог сломить Россию, несмотря на масштабную помощь Киеву. Политик также обратил внимание на то, что США столкнулись с серьёзными внутренними проблемами на фоне обратного эффекта санкций, введённых против Москвы.