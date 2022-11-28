Западные страны могут остановить помощь киевскому режиму, если Дональд Трамп займёт пост президента США в 2024 году, считает британский историк Орландо Файджес.
В интервью Die Welt* он отметил, что дальнейшая поддержка Украины со стороны коллективного Запада напрямую зависит от результатов голосования на территории Штатов.
"Для Украины будет плохо, если победу одержит Трамп", — сказал эксперт.
По мнению Файджеса, власти РФ надеются на то, что Запад рано или поздно перестанет помогать Украине. Историк не стал исключать такой сценарий.
Ранее Трамп объявил, что планирует участвовать в президентской гонке, которая пройдёт в 2024 году. Экс-глава США осудил политику нынешнего американского руководства. Он подчеркнул: Штаты столкнулись с рекордной инфляцией, падением благосостояния и неконтролируемой миграцией.
* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.
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