Если бы Киев попытался вернуть себе контроль над Крымом, между ним и западными союзниками может возникнуть раскол. Такая точка зрения появилась в издании The Economist.
Обозреватели издания напомнили слова председателя комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли, который выразил большое сомнение в успехе ВСУ в Крыму в обозримом будущем. Также авторы статьи подчеркнули, что успех всех действий украинской армии и Украины в целом напрямую зависит от политики США и поставок американского оружия Киеву.
При этом украинские политики в кулуарах признают, что возврат Крыма и Донбасса может стать почти невозможным мероприятием. Авторы The Economist считают, что украинский лидер Владимир Зеленский загоняет себя в тупик, обещая вернуть Крым Украине.
"Попытка вернуть Крым под власть Украины стала бы дорогим военным мероприятием — и привела бы к расколу с союзниками, которых он не может позволить себе оттолкнуть", — сделали вывод обозреватели издания.
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