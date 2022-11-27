The Economist: попытка Украины вернуть Крым чревата расколом с союзниками

Если бы Киев попытался вернуть себе контроль над Крымом, между ним и западными союзниками может возникнуть раскол. Такая точка зрения появилась в издании The Economist.

Обозреватели издания напомнили слова председателя комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли, который выразил большое сомнение в успехе ВСУ в Крыму в обозримом будущем. Также авторы статьи подчеркнули, что успех всех действий украинской армии и Украины в целом напрямую зависит от политики США и поставок американского оружия Киеву.

При этом украинские политики в кулуарах признают, что возврат Крыма и Донбасса может стать почти невозможным мероприятием. Авторы The Economist считают, что украинский лидер Владимир Зеленский загоняет себя в тупик, обещая вернуть Крым Украине.

"Попытка вернуть Крым под власть Украины стала бы дорогим военным мероприятием — и привела бы к расколу с союзниками, которых он не может позволить себе оттолкнуть", — сделали вывод обозреватели издания.