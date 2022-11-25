Baijiahao: пророчество Медведева о будущем Украины начало сбываться

Пророчество зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведва по поводу судьбы Украины начало сбываться, сообщает китайское издание Baijiahao.

Ранее Медведев заявил, что однажды США перестанут поддерживать Украину, что уже неоднократно происходило в отношении других государств. В последние десятилетия Вашингтон не раз отворачивался от своих партнёров в самый важный для них момент.

По словам авторов материала, пророчество зампреда Совбеза РФ начинает сбываться. В США всё чаще звучат заявления о том, что расходы на Украину начинают превышать разумные нормы и администрации Белого дома пора урезать, а то и вовсе прекратить поддержку Киева. Когда республиканцы отобрали у демократов контроль над Палатой представителей, подобные призывы начали звучать всё чаще.

"Белый дом также начал намекать Зеленскому о том, что ему следует подумать о возобновлении переговоров с РФ", — отмечают авторы статьи.

Правящие круги американского общества устали от украинского конфликта и начинают продвигать идеи о сворачивании программ по поддержке Украины. Если Вашингтон перекроет Киеву финансирование, то киевский режим долго не продержится у власти, подчеркнули китайские эксперты.