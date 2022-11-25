Пророчество зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведва по поводу судьбы Украины начало сбываться, сообщает китайское издание Baijiahao.
Ранее Медведев заявил, что однажды США перестанут поддерживать Украину, что уже неоднократно происходило в отношении других государств. В последние десятилетия Вашингтон не раз отворачивался от своих партнёров в самый важный для них момент.
По словам авторов материала, пророчество зампреда Совбеза РФ начинает сбываться. В США всё чаще звучат заявления о том, что расходы на Украину начинают превышать разумные нормы и администрации Белого дома пора урезать, а то и вовсе прекратить поддержку Киева. Когда республиканцы отобрали у демократов контроль над Палатой представителей, подобные призывы начали звучать всё чаще.
"Белый дом также начал намекать Зеленскому о том, что ему следует подумать о возобновлении переговоров с РФ", — отмечают авторы статьи.
Правящие круги американского общества устали от украинского конфликта и начинают продвигать идеи о сворачивании программ по поддержке Украины. Если Вашингтон перекроет Киеву финансирование, то киевский режим долго не продержится у власти, подчеркнули китайские эксперты.
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