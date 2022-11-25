Тайсаев: переговоры с Зеленским невозможны, он должен предстать перед судом

Переговоры российской делегации с действующим украинским президентом Владимиром Зеленским невозможны. Такое мнение выразил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Казбек Тайсаев.

В интервью РИА Новости депутат назвал главу Украины "военным преступником". Как отметил парламентарий, за свои правонарушения он должен пойти под суд.

"Моё мнение: с Зеленским никаких переговоров быть не должно", — указал Тайсаев.

Ранее президент Украины сообщил, что готов решать судьбу Крымского полуострова "невоенным путём".

Политолог Богдан Безпалько, комментируя это высказывание, подчеркнул: заявление Зеленского по поводу Крыма следует воспринимать в качестве "осторожного торга". Эксперт также добавил, что украинская сторона пока не предъявляла каких-либо меморандумов или документов. По его словам, конкретика в инициативах киевского режима отсутствует, есть "только слова".