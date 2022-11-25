Американская конгрессвуман от Демократической партии Марси Каптур заявила, что Россия на протяжении всей истории действовала "агрессивно" и сейчас испытывает "решительность" НАТО.
По мнению политика, взятие Берлина в ходе Второй мировой войны было "зверством".
"Россия испытывает решимость НАТО и нашего свободного мира, — цитирует Каптур RT. — Мне довелось жить в эпоху, когда историческая агрессия России, простиравшаяся на не принадлежавшую ей территорию, на западе достигала Восточного Берлина в Германии".
По мнению конгрессвуман, сейчас Россия "повторяет зверскую историю" на Украине. Она уточнила, что якобы из-за российской стороны гибнут люди, как это было во время ВОВ.
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