Конгресс США: Россия "испытывает решительность" НАТО

Американская конгрессвуман от Демократической партии Марси Каптур заявила, что Россия на протяжении всей истории действовала "агрессивно" и сейчас испытывает "решительность" НАТО.

По мнению политика, взятие Берлина в ходе Второй мировой войны было "зверством".

"Россия испытывает решимость НАТО и нашего свободного мира, — цитирует Каптур RT. — Мне довелось жить в эпоху, когда историческая агрессия России, простиравшаяся на не принадлежавшую ей территорию, на западе достигала Восточного Берлина в Германии".

По мнению конгрессвуман, сейчас Россия "повторяет зверскую историю" на Украине. Она уточнила, что якобы из-за российской стороны гибнут люди, как это было во время ВОВ.