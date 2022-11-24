Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что на территории страны будут размещены два мощных радара НАТО. Испания передала мобильную радиолокационную станцию TPS-43, которая будет установлена в систему противовоздушной обороны в Румынии, а США планируют разместить TPS-80 около украинской границы.
Эти радары позволят обнаруживать воздушные цели на востоке Незалежной, а также в центральной и западной части бассейна Чёрного моря, сообщает ТАСС.
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Во время сегодняшних ракетных ударов по Украине был поражён жилой дом в Киеве. Судя по обломкам, в него попала натовская ракета.