НАТО разместит в Румынии два радара для слежения за Украиной и Чёрным морем

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что на территории страны будут размещены два мощных радара НАТО. Испания передала мобильную радиолокационную станцию TPS-43, которая будет установлена в систему противовоздушной обороны в Румынии, а США планируют разместить TPS-80 около украинской границы.

Эти радары позволят обнаруживать воздушные цели на востоке Незалежной, а также в центральной и западной части бассейна Чёрного моря, сообщает ТАСС.