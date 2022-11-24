Rebelión: ракеты Украины упали на территорию Польши по задумке Киева

В ракетном инциденте, который произошёл на территории Польши, нет никакой ошибки. Это была целенаправленная провокация со стороны киевского руководства. Об этом заявил испанский аналитик Фабрицио Казари.

В своей колонке с громким заголовком "Украина. Преступный заговор" журналист назвал падение ракет наглой операцией правительства. Основной целью заказчиков была сила пропаганды, считает эксперт. Украина воспользовалась отношением западных стран и попыталась перевернуть ситуацию в свою пользу, обвинив Россию, указал он. Однако спутниковые снимки разоблачили коварный план Киева.

Аналитик подчеркнул, что именно Незалежная разжигает военный конфликт и ставит условия НАТО и Евросоюзу.

"Произошедшее в Польше говорит о том, что в правительстве Украины сидят опасные люди, которые ради непосредственного участия НАТО или, в противном случае, поставок огромного количества оружия и денег для продолжения конфликта несмотря на проигрыш, ставят мир под угрозу Третьей мировой войны", — сделал вывод Казари в материале для Rebelión. .