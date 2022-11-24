По мнению украинского лидера Владимира Зеленского, Россия должна лишиться права участия в голосованиях Совета Безопасности ООН.
Зеленский напомнил, что Украина считает РФ "государством-террористом".
"Государство-террорист (каким Украина считает Россию — Прим. ред.) не может участвовать ни в каких голосованиях относительно своей агрессии и террора, это тупик", — сказал Зеленский.
Это заявление украинский президент сделал в видеоформате в ходе срочного заседания Совета Безопасности ООН касательно Украины. Оно было созвано 23 ноября по инициативе Киева.
Помимо этого Зеленский считает, что Россию следует лишить права вето в отношении решений Совбеза ООН. Также президент Незалежной призвал осудить "любые формы энергетического террора", приняв соответствующую резолюцию.
Украинский лидер полагает, что подобные меры в отношении РФ позволят "восстановить справедливость внутри структуры ООН".
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