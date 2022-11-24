В среду, 23 ноября, состоялось внеочередное заседание Совбеза ООН, собранное по требованию Киева. Тема встречи — коллапс энергосистем Украины и Молдавии.
Выступая перед членами Совета безопасности, как всегда, в режиме записанного видеообращения, президент Зеленский в очередной раз обвинил российских военных в обстрелах гражданской инфраструктуры и (вот уж кто бы говорил) гибели мирных жителей Украины, назвал Россию "террористическим государством”.
Кстати, само появление актёрствующего президента Незалежной на экране в зале заседаний Совбеза — нарушение действующих протоколов международной организации, предписывающих "личное присутствие" выступающего. Но Зеленскому всё можно. Как издревле разрешалось деревенским дурачкам (приношу извинение за неполиткорректное сравнение).
После патетической речи Зеленского:
Постпред РФ при ООН Василий Небензя напомнил собравшимся, что кашу на Украине заварила отнюдь не Россия:
"… осенью 2015 года в результате действий киевского режима без света и воды остались почти два миллиона жителей Крыма. Однако тогда Запад закрыл глаза на произошедшее, но зато в настоящий момент отстаивает интересы Украины", — сказал российский дипломат, подчеркнув, что Москва всё ещё "ожидает от международного сообщества принципиальных оценок свидетельств пыток и казней украинскими боевиками".
Отвечая на обвинения России в создании энергетического коллапса на Украине, Василий Небензя заявил, что российские ракетные удары направлены на то, чтобы помешать доставке оружия и предметов снабжения с Запада украинским войскам на фронте, с помощью которых НАТО ведёт "прокси-войну против России.”
"Москва не нацелена на дома мирных граждан, — сказал Небензя, отметив, что "прискорбный ущерб жилым районам" часто наносят украинские средства ПВО, развернутые в жилых кварталах. — В результате обломки ракет или сбившиеся с пути украинские ракеты попадают в объекты, в которые Россия даже не целилась”.
Этот фрагмент своей речи дипломат сопроводил фотографиями, которые в день заседания Совбеза — в среду — публиковали в соцсетях украинцы. На снимках — фрагменты ракет, поставляемых США, найденные в поврежденных домах в Киеве и Вышгороде.
Из украинских соцсетей (комментарии под этим фото):
"Ваш безрассудный поток оружия в Украину привёл к этим смертям”, — сказал Небензя представителям западных стран в Совете Безопасности.
Российский дипломат также отметил "истеричные и полностью лживые” заявления, продолжающие поступать из Киева по поводу инцидента 15 ноября в Польше, когда украинская ракета С-300 убила двух жителей деревни в Пржеводове. Несмотря на то что правда уже известна всему миру, по его словам, западные и даже официальные лица ООН продолжают бездоказательно и безответственно повторять украинские обвинения.
Небензя в очередной раз повторил, что одной из целей Москвы является снижение угрозы, которую украинские военные представляют для России, и предупредил, что ракетные удары по инфраструктуре будут продолжаться до тех пор, пока Киев не займёт более разумную позицию, перестав говорить исключительно на языке угроз и ультиматумов.
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Во время сегодняшних ракетных ударов по Украине был поражён жилой дом в Киеве. Судя по обломкам, в него попала натовская ракета.