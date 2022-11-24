Попытка превратить Совбез ООН в судилище над РФ провалилась: Небензя "отбил" все фейки

В среду, 23 ноября, состоялось внеочередное заседание Совбеза ООН, собранное по требованию Киева. Тема встречи — коллапс энергосистем Украины и Молдавии.

Выступая перед членами Совета безопасности, как всегда, в режиме записанного видеообращения, президент Зеленский в очередной раз обвинил российских военных в обстрелах гражданской инфраструктуры и (вот уж кто бы говорил) гибели мирных жителей Украины, назвал Россию "террористическим государством”.

Кстати, само появление актёрствующего президента Незалежной на экране в зале заседаний Совбеза — нарушение действующих протоколов международной организации, предписывающих "личное присутствие" выступающего. Но Зеленскому всё можно. Как издревле разрешалось деревенским дурачкам (приношу извинение за неполиткорректное сравнение).

Фейкомёт обвинений работал на полную мощность

После патетической речи Зеленского:

выступила посол США Линда Томас-Гринфилд , которая обвинила президента России Владимира Путина в том, что он "явно использует зиму в качестве оружия” и пытается "заморозить Украину, борющуюся за свою свободу, свой суверенитет и свою демократию, чтобы добиться подчинения”;

, которая обвинила президента России в том, что он "явно использует зиму в качестве оружия” и пытается "заморозить Украину, борющуюся за свою свободу, свой суверенитет и свою демократию, чтобы добиться подчинения”; ряд представителей западных стран обвинил Россию в атаках "на жилые дома" в украинских городах;

представитель Албании заявил, что российские военные обстреливают не только Украину, но и ДНР и ЛНР (зачем нам бомбить свои территории, дипломат не пояснил, видимо, составители инструкций не могут придумать ответ на этот простой вопрос, будучи уверенными, что его и не задаст никто);

постпред Мексики поведал, что Россия якобы нанесла ракетный удар по Польше (газет он, видимо, не читает, телевизор не смотрит и в соцсети не заглядывает, иначе знал бы, что даже США признали — те злополучные ракеты были украинскими).

Небензя вынужден был снова разоблачать фейки

Постпред РФ при ООН Василий Небензя напомнил собравшимся, что кашу на Украине заварила отнюдь не Россия:

"… осенью 2015 года в результате действий киевского режима без света и воды остались почти два миллиона жителей Крыма. Однако тогда Запад закрыл глаза на произошедшее, но зато в настоящий момент отстаивает интересы Украины", — сказал российский дипломат, подчеркнув, что Москва всё ещё "ожидает от международного сообщества принципиальных оценок свидетельств пыток и казней украинскими боевиками".

Основное из речи нашего постпреда в ООН

Отвечая на обвинения России в создании энергетического коллапса на Украине, Василий Небензя заявил, что российские ракетные удары направлены на то, чтобы помешать доставке оружия и предметов снабжения с Запада украинским войскам на фронте, с помощью которых НАТО ведёт "прокси-войну против России.”

"Москва не нацелена на дома мирных граждан, — сказал Небензя, отметив, что "прискорбный ущерб жилым районам" часто наносят украинские средства ПВО, развернутые в жилых кварталах. — В результате обломки ракет или сбившиеся с пути украинские ракеты попадают в объекты, в которые Россия даже не целилась”.

Этот фрагмент своей речи дипломат сопроводил фотографиями, которые в день заседания Совбеза — в среду — публиковали в соцсетях украинцы. На снимках — фрагменты ракет, поставляемых США, найденные в поврежденных домах в Киеве и Вышгороде.

Из украинских соцсетей (комментарии под этим фото):

"… маркировка полностью идентична маркировке двигателя ракеты AIM-120. Которые, в свою очередь, являются частью боеприпасов NASAMS 2, поставляемых на Украину";

"жители Киева могут в очередной раз "поблагодарить" украинскую систему ПВО (а теперь и американский военно-промышленный комплекс) за уничтожение жилой инфраструктуры города".

"Ваш безрассудный поток оружия в Украину привёл к этим смертям”, — сказал Небензя представителям западных стран в Совете Безопасности.

Российский дипломат также отметил "истеричные и полностью лживые” заявления, продолжающие поступать из Киева по поводу инцидента 15 ноября в Польше, когда украинская ракета С-300 убила двух жителей деревни в Пржеводове. Несмотря на то что правда уже известна всему миру, по его словам, западные и даже официальные лица ООН продолжают бездоказательно и безответственно повторять украинские обвинения.

Небензя в очередной раз повторил, что одной из целей Москвы является снижение угрозы, которую украинские военные представляют для России, и предупредил, что ракетные удары по инфраструктуре будут продолжаться до тех пор, пока Киев не займёт более разумную позицию, перестав говорить исключительно на языке угроз и ультиматумов.

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