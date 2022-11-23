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Депутат: решение Молдавии хранить свой газ на Украине основано на коррупции

Мир

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по энергетике Игорь Ананских в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал заявление вице-премьера Молдавии Андрея Спыну по поводу того, что Кишинёв решил хранить свои газовые запасы на Украине.

Депутат: решение Молдавии хранить свой газ на Украине основано на коррупции

Ананских считает, что причин такого решения может быть две: коррупционная и некоррупционная. Аналитик полагает, что первый вариант более вероятен, потому что сейчас на Украине точно не хватает газа. Поэтому ему кажется, что объяснением этого заявления Спыну является коррупционная схема.

Согласно второй, некоррупционной версии, можно предположить, что что в Молдавии нет газовых хранилищ, однако эксперту этот вариант кажется маловероятным. Ананских напомнил, что Молдавия — достаточно давно самостоятельное государство, а значит, газовые хранилища у неё должны быть.

"В данной ситуации если нам Молдавия письменно подтверждает, что она газ получила, даже если она его не получила, оставила его на Украине, значит, де-юре она его получила. И нет вопросов. А если просто словами кого-то устно это говорит, это ещё не аргумент и никак это юридически не подтверждается. Поэтому нужен со стороны "Газпрома" официальный юридический документ, по которому подтверждается, что Молдавия получила. Тогда нет вопросов. А если этого нет, значит, извините, наши братья-молдаване воруют его. Точнее, не молдаване, а украинцы его воруют", — отметил Ананских.

При этом эксперт считает странной схему, при которой молдавский газ оседает в газовых хранилищах Украины.

Ранее Андрей Спыну заявил, что те объёмы газа, которые были закуплены у "Газпрома" и остались на Украине, на самом деле — резервные запасы Молдавии. Спыну добавил, что в хранилищах соседних стран Молдавией накоплен резерв в 200 миллионов кубометров газа.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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