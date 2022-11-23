Перепродать российский газ: Спыну невольно раскрыл схему личного обогащения

Вскрыта схема личного обогащения молдавской верхушки за счёт перепродажи российского газа через Украину, что снижает вероятность продления договора с "Газпромом" по ценам со скидкой.

"Газпром" увидел забор газа Украиной при транзите в Молдавию

"Газпром" предупредил во вторник Молдавию, что фиксирует "оседание" на Украине российского газа, предназначенного для Кишинёва. Об этом компания написала в своём Telegram-канале.

Суммарный накопленный объём оседания в ноябре, подаваемый "Газпромом" на ГИС "Суджа", оценивается в 52,52 млн. кубометров газа. При этом, оплаченный в ноябре объём газа составляет 24,945 млн кубометров.

В "Газпроме" отметили, что если транзитный дисбаланс сохранится, то компания может начать сокращение поставок с 28 ноября в 10 часов утра. Утром сообщалось, что снижение на дневную норму начинается уже сегодня с 10 утра.

Намечается полное отключение Молдавии от газа

Забрезжило полное отключение Молдавии от снабжения газом, так как Кишинёв не выполняет договор с "Газпромом", в том числе, и по своевременной оплате.

По данным компании, с учётом тяжёлой экономической ситуации в республике, Москва приняла решение подписать контракт на условиях молдавской стороны, в котором предусмотрены значительные скидки по сравнению с рыночными ценами.

"Газпром" уточнил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в страну при нарушении "Молдовагазом" обязательства по оплате и срокам заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности, в размере около 700 млн долларов, которая до сих пор не оплачена. Поэтому в ноябре Кишинев получит 51% от необходимого стране объёма газа.

Спыну солидаризировался с Украиной

Неожиданно с Украиной солидаризировался вице-премьер Молдавии Андрей Спыну. Он объяснил, что те объёмы газа, которые "Газпром" называет осевшими на Украине — "это наши сбережения и резервы, хранящиеся там".

По его словам, эти объёмы "были и будут" полностью оплачены Молдавией.

"Больше нет места давлению, шантажу, угрозам. Вместе мы добиваемся энергетической независимости", — написал Спыну в Telegram-канале. То есть, благодарности России — ноль.

Молдавская и украинская элиты лично обогащаются на российском газе

Украинский Telegram-канал "Легитимный" поясняет причину такой солидарности. Молдавские власти продают часть газа, который им "Газпром" продаёт со скидкой с выгодой для себя.

"Отличный лайфхак. Выпросить газ ниже рыночной цены у россиян, но не обеспечить своих людей газом и энергоресурсами, а продавать его в ЕС с наценкой, получая прибыль и обдуривая "Газпром", — пишет "Легитимный".

Добавим, что этим лайфхаком пользуются многие страны, перепродавая российские энергоресурсы (Венгрия, Индия), но они это делают с благодарностью, не поддерживая санкции и соблюдая условия договоров.

Авторы ТГ "Легитимный", считают, что "соросята из молдавского правительства, прикрываясь нуждами людей, тупо рубят бабки". Добавим, что украинцы — несомненно в доле.

Тем самым молдавские чиновники дают "Газпрому" повод не продлевать с Кишинёвом газовый контракт, "а заставить хитрых платить по рынку". А это, по мнению "Легитимного", как минимум, будет на 30-50% дороже, чем сейчас Молдавии обходится газ.

Это снова будут оплачивать простые граждане, которые и так вынуждены тратить 65% своих доходов на коммуналку, указывает ТГ-канал.

Добавим, что раз Россию обвиняют в шантаже и солидаризируются с Украиной, то надо наказывать Молдавию в обязательном порядке. Будет больше лояльности и меньше хамства. Что же касается простых граждан Молдавии, то им надо было выбирать на выборах лояльных России людей.

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