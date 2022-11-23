Эксперт Жданов: Киев отдаст Севастополь под флот НАТО после захвата Крыма

Киевское руководство намерено захватить Крым и отдать бухты Севастополя под базирование флота НАТО. Об этом заявил украинский военный эксперт Олег Жданов.

Он отметил, что Великобритания предложила концепцию так называемого москитного флота Украине, который представляет из себя совокупность быстроходных и манёвренных малых боевых кораблей. Лондон уже передал Киеву два тральщика, указал Жданов.

"Они вполне заслуживают то, чтобы получить в аренду на какой-нибудь срок для размещения своих кораблей и помощи нам в обучении личного состава уже на нашей территории. Это будет намного дешевле для нашего государства", — порассуждал украинский эксперт в эфире телеканала 1+1.

Жданов заявил, что британцам будет довольно интересно разместиться в Севастополе. Кроме этого, у Лондона большие интересы в Азовском море, считает он.