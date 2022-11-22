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На Украине начали самопроизвольно взрываться энергоподстанции из-за перегрузки

Мир

Вечером 21 ноября небо над Киевом озарилось сильным пожаром — взорвалась местная электроподстанция. Как сообщают украинцы, подобные инциденты стали регулярными на территории страны.

Киевляне признаются, что взрыв на энергоузле произошёл не в результате атаки ВКС РФ. Не слышно было ракет или "гераней", власти не включали воздушную тревогу.

Эксперты уверены: причиной происшествия стала критическая перегрузка сети. После наступления холодов нагрузка на энергоинфраструктуру возросла.

Власти уже предупредили граждан Украины, что им придётся жить в таком режиме минимум до марта.

Тем временем украинский кризис вызывает всё больше разногласий между странами Евросоюза. Американские аналитики пришли к выводу, что стратегические разногласия Франции и Германии могут привести к войне.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Любовь Степушова
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