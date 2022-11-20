Медведев об угрозах Киева вернуть Крым: Очень даже способны на тараканьи бега

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев напомнил, что Киев — столица Древней Руси.

Экс-президент России объяснил, что врагам можно отвечать иносказательно.

"Тут разные тараканы, расплодившиеся в киевском инсектарии, постоянно грозят "вернуть Крым". Ну цели понятны: подбодрить ручных насекомых вокруг и показать хозяину инсектария, что они ещё очень даже способны на тараканьи бега за куском пищи", — написал политик в своём микроблоге.

Медведев напомнил Украине "непреложные факты" о том, что Киев был сначала столицей Древней Руси, потом стал городом Российской империи, затем превратился с республиканскую столицу Советского Союза.

"И наконец, Киев — просто русский город, в котором всегда думали и говорили по-русски. Чтобы было всё предельно ясно, что и как надо возвращать", — отметил Дмитрий Анатольевич.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что Владимир Зеленский боится вступать в переговоры с Россией, так как его могут "укокошить националисты".