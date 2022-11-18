Глава МИД Турции Чавушоглу: ЧП с падением ракет в Польше — несчастный случай

Инцидент с падением ракет на территории польской деревни следует рассматривать в качестве несчастного случая. Такое мнение выразил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Он подчеркнул: эксперты приступили к расследованию обстоятельств ЧП. По его словам, первые результаты проверок показывают, что, скорее всего, речь идёт о несчастном случае.

"Согласно первоначальным расследованиям, кажется, произошёл несчастный случай", — пояснил глава МИД Турции на брифинге с мексиканским коллегой.

Кроме того, министр призвал как можно скорее завершить украинский конфликт с помощью возобновления мирных переговоров.

15 ноября польские СМИ начали массово сообщать о падении двух ракет в Люблинском воеводстве. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Москву в организации этого инцидента. Однако представители Минобороны РФ выяснили, что в Польше упали элементы украинской системы С-300.