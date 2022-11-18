Граждане Украины должны привыкнуть жить без электроэнергии, заявил глава крупнейшей украинской энергетической компании ДТЭК Дмитрий Сахарук.
В интервью местному телеканалу он пояснил, что электричество в домах украинцев будет отключаться не на часы, а на дни.
"Сейчас мы будем говорить не про плановые отключения, а про плановые включения, к сожалению", — признался Сахарук.
Он добавил, период даже таких "плановых включений" будет очень коротким, потому бытовым потребителям электроэнергии на Украине стоит привыкнуть к отсутствию электричества.
Накануне власти Одесской области сообщили, что ракетным ударом ВКС РФ разрушен крупный объект энергетической инфраструктуры в регионе.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В зоне СВО морпех с позывным "Хищник" заработал почти миллион рублей за уничтожение украинской авиатехники.