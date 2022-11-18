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Глава украинской энергокомпании ДТЭК: стране нужно привыкать жить без света

Мир

Граждане Украины должны привыкнуть жить без электроэнергии, заявил глава крупнейшей украинской энергетической компании ДТЭК Дмитрий Сахарук.

В интервью местному телеканалу он пояснил, что электричество в домах украинцев будет отключаться не на часы, а на дни.

"Сейчас мы будем говорить не про плановые отключения, а про плановые включения, к сожалению", — признался Сахарук.

Он добавил, период даже таких "плановых включений" будет очень коротким, потому бытовым потребителям электроэнергии на Украине стоит привыкнуть к отсутствию электричества.

Накануне власти Одесской области сообщили, что ракетным ударом ВКС РФ разрушен крупный объект энергетической инфраструктуры в регионе.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Любовь Степушова
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