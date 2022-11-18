В США растет недовольство количеством поддержки, которую Белый дом оказывает киевском режиму. Накануне Украину назвали 51-м штатом США.
Депутат нижней палаты американского парламента Марджори Тейлор Грин выступила с резкой критикой Вашингтона, который во время сильнейшего экономического кризиса в США продолжает помогать Киеву.
"Украина что, теперь 51-й штат США? И какую должность занимает Зеленский в нашем правительстве? Это возмутительно, и американский народ заслуживает ответов", — заявила политик на пресс-конференции.
Грин добавила, что нынешняя администрация Белого дома тратит миллиарды долларов американских налогоплательщиков на поддержку Украины, "ведя опосредованную войну" с Россией.
В среду она вместе с группой других представителей Республиканской партии попросили Конгресс США провести аудит выделяемых Украине финансов.
Ранее глава комитета начальников штабов ВС Соединённых Штатов признал, что ВСУ не способны выбить русскую армию с Украины.
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