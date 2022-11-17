По словам врио главы ЛНР Леонида Пасечника, практически вся территория ЛНР контролируется российской армией, и только мизерная её часть — всего 1% — остаётся в руках ВСУ.
"Мизерная часть территории Луганской Народной Республики, то есть это населенный пункт Белогоровка — это совсем небольшое село, которое по имеющейся у меня информации полностью разбито, уничтожено. И еще два очень маленьких населенных пункта. То есть это условно может быть 1% всей территории Луганской Народной Республики", — рассказал Пасечник в разговоре с РИА Новости.
Врио главы ЛНР подчеркнул, что власти Республики не контролируют всего лишь один "мизерный" её участок.
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