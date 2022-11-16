Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Иномарки ушли из России: чиновники пересаживаются на "Лады"
IT-специалисты больше не могут получить отсрочку от мобилизации
Политолог назвал удары по Польше попыткой Украины втянуть НАТО в войну
ВСУ обстреляли Старобельск в ЛНР из HIMARS
Белорусские пограничники сбили рядом с Украиной дрон-разведчик
Политолог Ищенко: России нет необходимости размещать свои ракеты на Кубе
Киев готов предоставить доказательства "следа РФ" в ракетном ударе по Польше
Си Цзиньпин раскритиковал Трюдо за нарушение конфиденциальности встречи
Кравцов рассказал о разработке курса для школьников о поведении при ЧС

Генсек НАТО оправдался за польские ПВО

Мир

"Польские системы ПВО не смогли сбить ракеты ВСУ из-за их характеристик", — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции Североатлантического альянса.

15 ноября на территорию Польши упали ракеты, выпущенные украинской стороной. Столтенберг заверил, что системы ПВО, находящиеся на территории стран НАТО, способны отразить баллистические и крылатые ракеты, которые являются атакующими. Генсек назвал выпущенные украинскими системами противовоздушной обороны ракеты "ошибкой".

"Эта ракета не обладает характеристиками для удара", — считает генеральный секретарь НАТО.

Столтенберг добавил, что НАТО имеет всё необходимое вооружение на случай, если Россия начнёт атаковать страны-участницы альянса.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Александра Ромина, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Мир. Новости мира
Шурыгин: удары ВС РФ по Украине — военная тактика, а не политика

По словам военного эксперта Шурыгина, удары не связаны с политикой, а всего лишь демонстрируют грамотную военную тактику.

Шурыгин: удары ВС РФ по Украине — военная тактика, а не политика
Кадыров назвал смешными условия Зеленского для переговоров
Силовые структуры
Кадыров назвал смешными условия Зеленского для переговоров
Силовые структуры
Байден: "Я не хочу говорить этого, но ракета в Польшу попала не из России"
Силовые структуры
Комбат Ходаковский рассказал о расстреле командира ВС РФ мобилизованным в ДНР
Александр Приходько От киберфронта — к кибертеррору: куда приводят "Мрии" Александр Приходько Игорь Буккер Никита Хрущев: простец в номенклатуре Игорь Буккер Сергей Лебедев Уход капитала из постсоветской России способствовал развитию Европы Сергей Лебедев
Силовые структуры
Глава Луганской ОВА Гайдай заявил о смещении линии фронта к крупным городам ЛНР
Мир. Новости мира
В Польше в результате падения ракет погибли два человека
Лавров: требования Зеленского для продолжения переговоров неадекватны
Мир. Новости мира
Лавров: требования Зеленского для продолжения переговоров неадекватны
Последние материалы
Си Цзиньпин раскритиковал Трюдо за нарушение конфиденциальности встречи
Кравцов рассказал о разработке курса для школьников о поведении при ЧС
После ракетных ударов ВС РФ сидящий без электричества Киев заполонили бомжи
Джо Байдена впечатлили размеры бицепсов оператора Первого канала
Политик из Франции Руаяль: за фейки о ракетах в Польше нужно ввести санкции
Малышева: стресс снижает воспаление и уменьшает боль
НАСА отправило космический корабль Orion на орбиту Луны
ВСУ объявили награду за головы бойцов миномётного расчета "Василёк" НМ ДНР
Генсек НАТО оправдался за польские ПВО
Оперативник Ульянов: детям нужно рассказывать об опасных группах в интернете
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников