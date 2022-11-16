"Польские системы ПВО не смогли сбить ракеты ВСУ из-за их характеристик", — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции Североатлантического альянса.
15 ноября на территорию Польши упали ракеты, выпущенные украинской стороной. Столтенберг заверил, что системы ПВО, находящиеся на территории стран НАТО, способны отразить баллистические и крылатые ракеты, которые являются атакующими. Генсек назвал выпущенные украинскими системами противовоздушной обороны ракеты "ошибкой".
"Эта ракета не обладает характеристиками для удара", — считает генеральный секретарь НАТО.
Столтенберг добавил, что НАТО имеет всё необходимое вооружение на случай, если Россия начнёт атаковать страны-участницы альянса.
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