Генсек НАТО оправдался за польские ПВО

"Польские системы ПВО не смогли сбить ракеты ВСУ из-за их характеристик", — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции Североатлантического альянса.

15 ноября на территорию Польши упали ракеты, выпущенные украинской стороной. Столтенберг заверил, что системы ПВО, находящиеся на территории стран НАТО, способны отразить баллистические и крылатые ракеты, которые являются атакующими. Генсек назвал выпущенные украинскими системами противовоздушной обороны ракеты "ошибкой".

"Эта ракета не обладает характеристиками для удара", — считает генеральный секретарь НАТО.

Столтенберг добавил, что НАТО имеет всё необходимое вооружение на случай, если Россия начнёт атаковать страны-участницы альянса.