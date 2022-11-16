Президент Польши Анджей Дуда заверил, что не винит Украину в попадании ракеты на территорию Польши.
Польский лидер переложил вину за инцидент с гибелью людей в польской деревне Пшеводов на Россию.
"Украина оборонялась — что очевидно и понятно, — запуская ракеты, задачей которых было сбить российские ракеты", — выразил своё мнение Анджей Дуда.
Он назвал происшедшее "серьёзным инцидентом". Он заявил, что ответственность за случившееся в полной мере несёт российская сторона.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что Германии неважно, чья ракета упала в Польше, так как, по его мнению, в любом случае виновата РФ.
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