Анджей Дуда о падении ракеты в Польше: "Украина оборонялась – что очевидно"

Президент Польши Анджей Дуда заверил, что не винит Украину в попадании ракеты на территорию Польши.

Польский лидер переложил вину за инцидент с гибелью людей в польской деревне Пшеводов на Россию.

"Украина оборонялась — что очевидно и понятно, — запуская ракеты, задачей которых было сбить российские ракеты", — выразил своё мнение Анджей Дуда.

Он назвал происшедшее "серьёзным инцидентом". Он заявил, что ответственность за случившееся в полной мере несёт российская сторона.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что Германии неважно, чья ракета упала в Польше, так как, по его мнению, в любом случае виновата РФ.