Представитель разведки США заявил, что ракеты РФ пересекли территорию Польши

Высокопоставленный представитель разведки США заявил, что российские ракеты пересекли территорию Польши, члена НАТО, в результате чего погибли два человека. Об этом пишет AP со ссылкой на польские власти.

Утверждается, что сотрудник американской разведки говорил на условиях анонимности из-за "деликатного характера ситуации".

Ранее польские СМИ и паблики сообщили, что в Люблинском воеводстве недалеко от границы с Украиной упали две ракеты. В результате чего якобы погибли два человека.

Также в воздух были подняты истребители польских ВВС, а на место падения прибыли армия и прокуратура.

Позже в Пентагоне заявили, что не могут подтвердить информацию о том, что на территории Польши упали российские ракеты.