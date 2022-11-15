Польские ВВС подняли в воздух истребители с аэродрома Томашув-Любельский после падения двух ракет в селе Пшеводов на территории Люблинского воеводства. Об этом сообщают польские паблики.
Также пишут, что на место падения ракет прибыли армия и прокуратора.
Ранее в Польше заявили, что на её территории у границы с Украиной упали две ракеты. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание Комитета правительства по безопасности и обороне.
При этом польский военный эксперт Ярослав Вольский допустил, что в Польше могла упасть ракета украинской ПВО.
Пока никаких официальных заявлений по этому поводу от Минобороны РФ не было.
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