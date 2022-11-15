Соцсети: польские ВВС подняли в воздух истребители после падения двух ракет

Польские ВВС подняли в воздух истребители с аэродрома Томашув-Любельский после падения двух ракет в селе Пшеводов на территории Люблинского воеводства. Об этом сообщают польские паблики.

Также пишут, что на место падения ракет прибыли армия и прокуратора.

Ранее в Польше заявили, что на её территории у границы с Украиной упали две ракеты. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание Комитета правительства по безопасности и обороне.

При этом польский военный эксперт Ярослав Вольский допустил, что в Польше могла упасть ракета украинской ПВО.

Пока никаких официальных заявлений по этому поводу от Минобороны РФ не было.