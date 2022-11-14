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Политолог Маркелов: антироссийские санкции США переходят к точечной работе

Мир

США действительно могут ввести санкции в отношении физических лиц и компаний, которые способствуют закупкам Россией технологий военного назначения. Сейчас Вашингтон пытается нанести санкционные удары более точечно, затрагивая определённых людей и внутриотраслевые институты. Об этом сообщил политолог, глава коммуникационной компании "Маркком" Сергей Маркелов, комментируя Pravda.Ru заявление министра финансов США Джанет Йеллен.

Политолог Маркелов: антироссийские санкции США переходят к точечной работе

"Санкции в динамике переходят, как говорят художники, из широкого мазка к точечной работе", — отметил эксперт.

Данный пакет санкций является ответом США на активизацию российского военно-промышленного комплекса (ВПК) на фоне спецоперации на Украине, считает Маркелов. Вашингтон пытается ограничить прямые военные технологии, которые закупает Москва.

"Ждём блокировок, ждём угрозы махания пальчиком указательным "ого-го!" странам, у которых с нами идёт наиболее тесный обмен между военными: Израиль, Франция, частично страны Латинской Америки. Безусловно, попытка Индию и Китай в это дело застегнуть", — сделал вывод собеседник Pravda.Ru.

Ранее министр финансов США Йеллен заявила, что Вашингтон, используя новые ограничения, намерен лишить ВС РФ необходимого оснащения.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
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