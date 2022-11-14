Reuters: Минфин США анонсировал новые санкции против российского ВПК

Официальный Вашингтон готовит ограничительные меры в отношении военно-промышленного комплекса России. Об этом пишет Reuters.

По данным агентства, под санкции попадёт транснациональная сеть частных лиц и организаций, работавших над закупкой военных технологий для РФ.

Министр финансов США Джанет Йеллен подчеркнула: Вашингтон, используя новые ограничения, намерен лишить Вооружённые силы России необходимого оснащения.

Она добавила, что санкционное давление ощутят 14 физических и 28 юридических лиц, в том числе финансовые посредники. При этом руководитель Минфина США отказалась уточнять информацию о том, где именно находятся корпорации, попадающие под ограничительные меры.

Ранее стало известно, что Штаты опасаются злости ЕС на фоне продолжения санкционной политики против Москвы. Как отмечает Politico, многие жители европейских стран обвиняют Вашингтон в снижении уровня их благосостояния.