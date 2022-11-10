Инженер, продававший ядерные секреты ВМС США в бутерброде, получил 19 лет тюрьмы

Суд приговорил инженера ВМС США и его супругу к 19 и 21 году лишения свободы за попытку продать секретные сведения об устройстве ядерных реакторов на подлодках иностранному государству, пишет Газета.ру.

Свою вину Джонатан и Диана Тоббе признали ещё в феврале. По их словам, они долго выбирали страну для продажи секретных сведений. КНР и РФ супруги исключали, поскольку посчитали это неправильным "с моральной точки зрения".

Их выбор пал на Бразилию. Однако получившие от четы Тоббе письмо представители бразильской разведки немедленно сообщили о случившемся в ФБР. Американский агент связался с Тоббе под видом представителя Бразилии и выяснил, что образец секретных данных инженер хранил в сэндвиче с арахисовым маслом.