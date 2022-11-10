Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Соловьёв: мобилизованные ВС РФ отразили атаки ВСУ под Сватовом и Красным Лиманом
Кнутов: Херсонское направление СВО остаётся самым тяжёлым для российских войск
Bloomberg: РФ передала тайную записку в МАГАТЭ о ядерных ударах по Украине
Артиллеристы РФ уничтожили цех по ремонту лодок для переброски десанта ВСУ
Хаджизаде: Иран разработал собственную гиперзвуковую баллистическую ракету
Золотодобытчики в Хакасии вырубают тайгу и загрязняют реку
Байден назвал Херсон Фаллуджой во время выступления
Руденко: отвод войск ВС РФ из Херсона позволит сковать крупную группировку ВСУ
Утром 10 ноября отряд недавно мобилизованных бойцов разбил боевиков ВСУ

Инженер, продававший ядерные секреты ВМС США в бутерброде, получил 19 лет тюрьмы

Мир

Суд приговорил инженера ВМС США и его супругу к 19 и 21 году лишения свободы за попытку продать секретные сведения об устройстве ядерных реакторов на подлодках иностранному государству, пишет Газета.ру.

Свою вину Джонатан и Диана Тоббе признали ещё в феврале. По их словам, они долго выбирали страну для продажи секретных сведений. КНР и РФ супруги исключали, поскольку посчитали это неправильным "с моральной точки зрения".

Их выбор пал на Бразилию. Однако получившие от четы Тоббе письмо представители бразильской разведки немедленно сообщили о случившемся в ФБР. Американский агент связался с Тоббе под видом представителя Бразилии и выяснил, что образец секретных данных инженер хранил в сэндвиче с арахисовым маслом.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
В Снегиревке удары ВС Украины вынудили ВС РФ начать отход на запасные позиции

На переднем крае фронта ситуация наблюдается очень серьёзной. Противник наносит удары артиллерией, РСЗО, танками и авиацией.

В Снегиревке удары ВС Украины вынудили ВС РФ начать отход на запасные позиции
Пушилин заявил о тяжёлых боях в районе Павловки
Силовые структуры
Пушилин заявил о тяжёлых боях в районе Павловки
Силовые структуры
В Житомире в результате обстрела погиб бригадный генерал ВСУ Артём Котенко
Военные новости
"Договорняков" нет: ВС РФ оставляют Херсон по оперативным причинам
Андрей Николаев Киев уже не относится к харьковским землям, как к своим Андрей Николаев Сергей Лебедев Убийцы Кеннеди утонули в "Заливе свиней" Сергей Лебедев Ольга Лебедева Выборы закончились, США потряхивает: демократы кричат про вмешательство, Трамп зовёт на баррикады Ольга Лебедева
Силовые структуры
Танкист "О" сообщил, что наводчик помог экипажу Т-72 добраться до позиций ВС РФ
Силовые структуры
Автор проекта WarGonzo назвал причины сдачи Херсона
Cumhuriyet: готовность Зеленского к диалогу с РФ демонстрирует трещину в НАТО
Мир. Новости мира
Cumhuriyet: готовность Зеленского к диалогу с РФ демонстрирует трещину в НАТО
Последние материалы
Хаджизаде: Иран разработал собственную гиперзвуковую баллистическую ракету
Байден назвал Херсон Фаллуджой во время выступления
Золотодобытчики в Хакасии вырубают тайгу и загрязняют реку
Руденко: отвод войск ВС РФ из Херсона позволит сковать крупную группировку ВСУ
Утром 10 ноября отряд недавно мобилизованных бойцов разбил боевиков ВСУ
Trybuna: возможный Полексит станет катастрофой для Польши
Прошло ровно пять лет со дня взрыва в Ижевске
Рогов: ударами РФ в Запорожье уничтожены свыше тысячи иностранных наёмников
Ходаковский сообщил, что об отходе ВС РФ из Херсона было известно за две недели
Клупов: отход российских войск от Херсона может стать сюрпризом для ВСУ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников