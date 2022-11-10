Польша недовольна "слепотой" Евросоюза, который, по мнению Варшавы, предоставил России карт-бланш по Украине, заявил британский аналитик Тим Макналти.
По мнению аналитика, поляки заподозрили, что "коллеги по блоку" совершенно не заинтересованы в изоляции России.
"Польша возмущена слепотой ЕС из-за того, что он дал Путину карт-бланш по Украине", — приводит слова Макналти "ПолитРоссия".
Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский обвинил Евросоюз в недальновидности политики в отношении России. Он заявил, что многие шаги были сделаны неправильно и необходимо было раньше отказаться от российских энергоносителей, а не "развивать зависимость".
"Это был акт либо слепоты, либо глупости", — заявил Яблоньский.
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