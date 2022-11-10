Французский политик и лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал президента Украины Владимира Зеленского "прекратить капризы". Он подчеркнул, что страны ЕС и Запада не готовы к "самоубийству" ради Киева.
"Зеленский должен прекратить свои капризы и вести переговоры. Люди больше не могут этого терпеть. Наши страны не пойдут на самоубийство ради него и его клики! Мы хотим мира, а не вечной войны!" — заявил Филиппо.
Он подчеркнул, что-то, что происходит на мировой политической арене — потакание капризам киевского режима и страны, фактически убивают собственную экономику.
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