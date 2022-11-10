ВС Франции: Париж поставит САУ Caesar Киеву в попытке "урегулировать конфликт"

Франция поставит в ближайшие недели Украине шесть самоходных артиллерийских установок Caesar, сообщил министр Вооружённых сил страны Себастьен Лекорню.

При этом он подчеркнул, что Париж настаивает на своей "непричастности" к конфликту в Незалежной, а оружие поставляет Киеву, чтобы "урегулировать конфликт".

"Шесть САУ Caesar будут отправлены на Украину в ближайшие недели", — пояснил Лекорню в эфире телеканалу LCI.

При этом министр подчеркнул, что Франция стремится сохранить дипломатические контакты с Россией. И не преследует цель эскалации конфликта.