Франция поставит в ближайшие недели Украине шесть самоходных артиллерийских установок Caesar, сообщил министр Вооружённых сил страны Себастьен Лекорню.
При этом он подчеркнул, что Париж настаивает на своей "непричастности" к конфликту в Незалежной, а оружие поставляет Киеву, чтобы "урегулировать конфликт".
"Шесть САУ Caesar будут отправлены на Украину в ближайшие недели", — пояснил Лекорню в эфире телеканалу LCI.
При этом министр подчеркнул, что Франция стремится сохранить дипломатические контакты с Россией. И не преследует цель эскалации конфликта.
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