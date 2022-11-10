Американские власти отказали Украине в поставках ударных беспилотников Gray Eagle, сообщили аналитики.
По их мнению, Вашингтон опасается, что использование высокотехнологичных БПЛА из США на территории Незалежной приведёт к ещё большей эскалации.
"Пентагон отклонил запрос из-за опасений, что предоставление беспилотников Grey Eagle MQ-1C может привести к эскалации конфликта и сигнализировать Москве о том, что США предоставляют оружие", — пишет Wall Street Journal.
Авторы уточняют, что по мнению источников в американских военных кругах, Киев может использовать БПЛА для удара "вглубь России", что приведёт к молниеносному ответу Москвы.
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На переднем крае фронта ситуация наблюдается очень серьёзной. Противник наносит удары артиллерией, РСЗО, танками и авиацией.