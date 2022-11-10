WSJ: США отказали Украине в поставках БПЛА Gray Eagle, опасаясь эскалации

Американские власти отказали Украине в поставках ударных беспилотников Gray Eagle, сообщили аналитики.

По их мнению, Вашингтон опасается, что использование высокотехнологичных БПЛА из США на территории Незалежной приведёт к ещё большей эскалации.

"Пентагон отклонил запрос из-за опасений, что предоставление беспилотников Grey Eagle MQ-1C может привести к эскалации конфликта и сигнализировать Москве о том, что США предоставляют оружие", — пишет Wall Street Journal.

Авторы уточняют, что по мнению источников в американских военных кругах, Киев может использовать БПЛА для удара "вглубь России", что приведёт к молниеносному ответу Москвы.