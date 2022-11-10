Польский политик Плажиньский: ФРГ плохо поступает, продолжая торговлю с Россией

Власти Германии закрывают глаза на то, что немецкие предприниматели активно развивают торговые отношения с Москвой на фоне проведения российской спецоперации. Об этом заявил польский депутат, представляющий партию "Право и справедливость", Кацпер Плажиньский.

По его словам, ФРГ "просто хочет делать бизнес" с Россией и получать прибыль за реализацию своей продукции.

"Берлин плохо поступает, он не хочет брать на себя реальную ответственность за свои действия", — приводит слова политика TVP Info.

Депутат добавил, что крупная немецкая корпорация BASF Societas Europaea является участником консорциума, занимающегося возведением "Северного потока". Как пояснил Плажиньский, эта организация также продаёт России компонент авиационного топлива, который в дальнейшем применяется в ходе специальной военной операции на Украине.

Ранее в Минобороны Польши заявили, что страна построит забор на границе с Калининградской областью для "обеспечения безопасности".