NBC: Запад ждёт зимы для переговоров России и Украины

Зима даст возможность "усадить" за стол переговоров Россию и Украину, заявили западные политики.

По их мнению, с наступлением холодов военная кампания сторон замедлится.

"Зимой всё замедляется. Это потенциал для переговоров. Мы бы хотели видеть, что это случится", — пояснил источник в западных политических кругах NBC.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление американских аналитиков о том, что Вашингтон "мягко подталкивает" президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Москвой. После встречи с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном, лидер Незалежной назвал "новые условия" для дипломатии.