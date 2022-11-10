Зима даст возможность "усадить" за стол переговоров Россию и Украину, заявили западные политики.
По их мнению, с наступлением холодов военная кампания сторон замедлится.
"Зимой всё замедляется. Это потенциал для переговоров. Мы бы хотели видеть, что это случится", — пояснил источник в западных политических кругах NBC.
Ранее Pravda.Ru цитировала заявление американских аналитиков о том, что Вашингтон "мягко подталкивает" президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Москвой. После встречи с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном, лидер Незалежной назвал "новые условия" для дипломатии.
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На переднем крае фронта ситуация наблюдается очень серьёзной. Противник наносит удары артиллерией, РСЗО, танками и авиацией.