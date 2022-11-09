Руководитель Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением о возможности возобновления переговорного процесса с РФ, находясь под влиянием США. Об этом пишет Politico.
Как сообщили источники издания, украинский президент изменил свою позицию по поводу переговоров с Москвой на фоне "мягкого подталкивания" со стороны администрации американского лидера Джо Байдена.
Они также обратили внимание на то, что Зеленский выдвинул новые условия для общения с РФ после встречи с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном в Киеве.
По словам одного из собеседников Politico, официальный Вашингтон напрямую не требовал от Украины вносить какие-либо изменения во внешнюю политику. При этом источник подчеркнул: Штаты намекнули Зеленскому на то, что ему стоит подумать над мирным и "разумным" урегулированием конфликта.
Ранее украинский президент заявил, что Киев готов вернуться к переговорам с Москвой, если РФ восстановит территориальную целостность его государства и возместит убытки, понесённые из-за боевых действий.
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