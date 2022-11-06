Представители стран Запада тайно обсуждают условия мирного соглашения между Украиной и Россией. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
Все лидеры и высокопоставленные чиновники стран Запада публично избегают заявлений, которые могли бы поставить Киев в какие-либо рамки. Однако в частном порядке западные столицы обсуждают возможные условия мира, говорится в статье.
"Западные дипломаты говорят, что Вашингтон и его союзники не видят особых перспектив прекращения военных действий на Украине путём переговоров, учитывая высокие ставки для Москвы и Киева и тот факт, что обе стороны верят в свою победу", — полагает WSJ.
Отсюда — сугубо частный характер любых переговоров о вариантах мира, на тему которых активно заговорили в последние дни, заключает автор публикации.
Ранее британские пользователи нашли способ принудить президента Владимира Зеленского к переговорам с Россией.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Валерий Залужный истерил по поводу взломанной соцсети из-за целого гарема юных девушек.