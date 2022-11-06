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В Британии призвали лишить Украину финансирования ради переговоров с Россией

Мир

Самым действенным способом заставить президента Украины Владимира Зеленского вернуться к переговорам с Россией станет прекращение финансирования киевского режима. Такое мнение высказали читатели британского издания Daily Mail.

В Британии призвали лишить Украину финансирования ради переговоров с Россией

Самый лучший способ надавить на Зеленского — просто перестать отправлять ему миллионы долларов, и он тут же изменит свою позицию, заметил один из комментаторов.

Другой заявил, что денежный поток закончится, когда к власти в США придут республиканцы. В таком случае украинскому лидеру придётся идти на компромисс.

Ещё один пользователь призвал перестать финансировать конфликт и дать Зеленскому ультиматум, отметив, что ему нужно вернуться в реальный мир до того, как он "всех убьёт".

"Просто перестаньте его финансировать. Тогда он тут же захочет вести переговоры", — заключил четвёртый читатель.

Напомним, ранее американские СМИ сообщили, что администрация президента США Джо Байдена якобы просит в частном порядке, чтобы украинские власти показали открытость к диалогу с Россией.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
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