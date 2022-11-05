Американцы потребовали объявить Байдену импичмент после шутки про дробовик

Читатели американского издания New York Post были шокированы после заявления президента США Джо Байдена о готовности использовать дробовик для предотвращения рецессии в стране.

Психическое состояние главы Белого дома не позволяет ему занимать столь ответственный пост, посчитали многие из пользователей.

Так один комментатор предложил объявить Байдену импичмент, поскольку его речь стала слишком опасной, и он понятия не имеет, о чём говорит.

С ним согласился и другой читатель NYP, который предположил, что у старика, очевидно, уже не всё в порядке с головой. Он добавил, что советники президента, будь они умны, просто посадили бы его в подвал.

Ещё один пользователь назвал Байдена "катастрофой мирового масштаба" и призвал отправить его на пенсию, пока он и правда кого-нибудь не застрелил.

"Мы можем официально объявить нашего президента сумасшедшим", — заключил четвёртый читатель.

Ранее американцы испугались за будущее США из-за фотографии руки Байдена со следами от уколов.