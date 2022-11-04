Читатели The Hill испугались за будущее США из-за фотографии руки Байдена

Во время выступления президента США Джо Байдена во Флориде в кадр попала его рука со следами от уколов, что сильно напугало американцев. Своими соображениями на этот счёт поделились читатели издания The Hill.

Один из них предположил, что лидер США постоянно находится под капельницей. Другой поинтересовался, на чём именно он сидит.

Некоторые, отметив следы от уколов, возмутились тем, что в Белом доме до сих пор не объяснили, зачем они нужны. По их мнению, общественность должна знать, от чего лечится президент.

"Становится страшно за страну, когда мы точно не знаем его умственное и физическое состояние", — заключил ещё один читатель.