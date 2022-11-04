19FortyFive: ВКС РФ совершили суперперехват штурмовика Су-24 ВС ВСУ

Экс-офицер ВВС США Кристиан Орр признал, что экипаж российского истребителя МиГ-31 осуществил крайне успешный перехват самолёта Украины.

Напомним, что Минобороны РФ сообщало о ликвидации украинского Су-24 в рамках спецоперации. Американский военный эксперт констатировал, что манёвр оказался очень успешным.

"Российскому реактивному истребителю МиГ-31 удалось совершить успешный перехват украинского штурмовика Су-24", — отметил Орр в своей публикации в 19FortyFive.

Эксперт напомнил, что российский истребитель МиГ-31 обнаружил вражескую цель во время патрулирования, после чего выпустил ракеты класса "воздух-воздух" для перехвата Су-24. Он считает, что была использована ракета РВВ-БД с дальностью действия до 200 км.