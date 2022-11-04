Зеленский наложил запрет на творческую деятельность россиян на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский выразил поддержку петиции, запрещающую гражданам РФ осуществлять какую бы то ни было творческую деятельность на территории Украины.

Зеленский отметил, что в отношении российских артистов на Украине и так уже приняты многочисленные санкции. Президент Незалежной добавил, что уже отдал указание премьер-министру страны Денису Шмыгалю по поводу проработки поднятых в петиции пунктов, и отреагировать на них, приняв нужные меры.

"Нашими задачами является развитие целостного национального культурного пространства, его деколонизация, борьба с пророссийской пропагандой, очищение от русского и советского наследия, закрепляющего на Украине русские пропагандистские нарративы", — заявил Зеленский в ответ на петицию, размещенную на его сайте.