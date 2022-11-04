Украинский лидер Владимир Зеленский выразил поддержку петиции, запрещающую гражданам РФ осуществлять какую бы то ни было творческую деятельность на территории Украины.
Зеленский отметил, что в отношении российских артистов на Украине и так уже приняты многочисленные санкции. Президент Незалежной добавил, что уже отдал указание премьер-министру страны Денису Шмыгалю по поводу проработки поднятых в петиции пунктов, и отреагировать на них, приняв нужные меры.
"Нашими задачами является развитие целостного национального культурного пространства, его деколонизация, борьба с пророссийской пропагандой, очищение от русского и советского наследия, закрепляющего на Украине русские пропагандистские нарративы", — заявил Зеленский в ответ на петицию, размещенную на его сайте.
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