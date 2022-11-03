Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о возобновлении украинской части зерновой сделки, однако отметил, что экспорт российских удобрений и зерна до сих пор не разблокирован.
"Как вы знаете, выполнение украинской части сделки возобновилось, в то же время по-прежнему не видим какого-либо результата в том, что касается второй части пакета,… которая предполагает снятие любых препятствий на пути экспорта российских удобрений и зерна", — сказал Лавров.
Министр призвал разблокировать экспорт зерна и удобрений.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что Россия возобновляет своё участие в продуктовой сделке, поскольку получила достаточные гарантии от Украины.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военные эксперты прогнозируют масштабное наступление ВС РФ уже в ближайшем будущем. А информационный вакуум объясняется секретностью и военной цензурой.