Россия решила возобновить участие в продуктовой сделке

Россия возобновляет свое участие в продуктовой сделке, поскольку получила достаточные гарантии, сообщило министерство обороны РФ.

"Украинская сторона официально заверила, что "Морской гуманитарный коридор будет использоваться только в соответствии с положениями "Черноморской инициативы", — заявил официальный представитель оборонного ведомства РФ Игорь Конашенков.

Россия приостановила действие соглашения после того, как Украина 29 октября совершила теракт в отношении кораблей Черноморского флота и гражданских судов в акватории Севастополя.

В июле РФ, Украина, Турция и ООН подписали в Стамбуле документ, определяющий алгоритм вывоза украинского зерна из черноморских портов. Цель сделки — обеспечить глобальную продовольственную безопасность.