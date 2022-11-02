Россия возобновляет свое участие в продуктовой сделке, поскольку получила достаточные гарантии, сообщило министерство обороны РФ.
"Украинская сторона официально заверила, что "Морской гуманитарный коридор будет использоваться только в соответствии с положениями "Черноморской инициативы", — заявил официальный представитель оборонного ведомства РФ Игорь Конашенков.
Россия приостановила действие соглашения после того, как Украина 29 октября совершила теракт в отношении кораблей Черноморского флота и гражданских судов в акватории Севастополя.
В июле РФ, Украина, Турция и ООН подписали в Стамбуле документ, определяющий алгоритм вывоза украинского зерна из черноморских портов. Цель сделки — обеспечить глобальную продовольственную безопасность.
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Российский хакер, известный под прозвищем "Джокер ДНР", заявил, что ему удалось взломать "самую крутую" американскую программу управления войсками DELTA, которую активно используют украинцы.