Секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал заместитель Администрации президента России Сергея Кириенко главным теоретиком и лоббистом уничтожения украинской энергетической инфраструктуры.
"Главным идеологом и лоббистом уничтожения энергетической инфраструктуры Украины является заместитель АП РФ Сергей Кириенко", — отметил он.
По словам главы СНБО, политик ранее был сотрудником Росатома, поэтому прекрасно разбирается в энергетической сфере.
"Мы выстоим, как бы ни было трудно, а вот приговор себе в цивилизованном мире Кириенко уже подписал", — заключил он.
Ранее глава Черкасской ОВА Игорь Табурец проинформировал, что прошедшей ночью были сбиты два беспилотных летательных аппарата "Шахид", однако один из них попал в объект инфраструктуры Украины.
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