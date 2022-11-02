Кириенко — главный идеолог уничтожения энергетической инфраструктуры Украины

Секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал заместитель Администрации президента России Сергея Кириенко главным теоретиком и лоббистом уничтожения украинской энергетической инфраструктуры.

"Главным идеологом и лоббистом уничтожения энергетической инфраструктуры Украины является заместитель АП РФ Сергей Кириенко", — отметил он.

По словам главы СНБО, политик ранее был сотрудником Росатома, поэтому прекрасно разбирается в энергетической сфере.

"Мы выстоим, как бы ни было трудно, а вот приговор себе в цивилизованном мире Кириенко уже подписал", — заключил он.

Ранее глава Черкасской ОВА Игорь Табурец проинформировал, что прошедшей ночью были сбиты два беспилотных летательных аппарата "Шахид", однако один из них попал в объект инфраструктуры Украины.