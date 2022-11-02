Немецкие политологи убеждены, что украинский конфликт стал хуже Карибского кризиса 1962 года. Сейчас весь мир оказался в заложниках президента США Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского, который страдает "комплексом Наполеона", отметили аналитики.
Журналисты издания Junge Welt подчеркнули, что представители российской власти ежедневно говорят о готовности к мирным переговорам по Украине. В худшем случае эскалация конфликта может привести к ядерным ударам и вероятность этого гораздо выше, чем во времена Карибского кризиса.
"Он (Зеленский. — Прим. ред.) играет со всем миром, а Запад позволяет ему", — заключили в публикации.
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Российский хакер, известный под прозвищем "Джокер ДНР", заявил, что ему удалось взломать "самую крутую" американскую программу управления войсками DELTA, которую активно используют украинцы.