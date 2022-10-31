Аналитики RAND: стратегия США на Украине приведёт к бессрочной войне с Россией

Несмотря на заявления президента США Джо Байдена о необходимости начала переговорного процесса по украинскому вопросу, Вашингтон не предпринял никаких шагов для дипломатического урегулирования. Об этом заявили политологи аналитической компании RAND Corporation.

Страны G7 потребовали, чтобы Россия прекратила все боевые действия и вывела свои войска с Украины, в том числе с территорий, которые находились под контролем Киева до начала спецоперации. Однако Кремль может воспринять это как призыв к капитуляции, так как Незалежная восстановит свою территориальную целостность, получит репарации от России и подпишет соглашения о безопасности с западными странами, указали эксперты.

Власти США считают, что Москва согласится на условия Запада и пойдёт на территориальные уступки. Однако аналитики RAND убеждены, что стратегия Вашингтона спровоцирует два варианта развития событий: "катастрофическую эскалацию" Россия и НАТО или "бессрочную войну".

В случае затяжного конфликта американские партнёры в Европе пострадают больше других из-за резкого скачка стоимости на энергоносители, считают эксперты.

"Заложив основу для переговоров сейчас, США и Украина могли бы минимизировать риск этих опасных результатов и помочь наметить путь к прекращению боевых действий", — сделали вывод аналитики.