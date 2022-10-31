Вассерман: деньги Запада могут не дойти до городов Украины

Депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман считает, что парламентарий европейского парламента Сильвио Берлускони ошибается, если думает, что киевский режим согласится на мирные переговоры с Москвой.

"Берлускони не вникал глубоко в эти проблемы и может действительно считать, что "Украина — не Россия", но он заблуждается", — приводит его слова ФАН.

По его мнению, это может произойти, если Запад перестанет предоставлять вооружение и даст Украине "сотни миллиардов долларов" на восстановление городов. Однако, это не так, финансы могут так и не дойти до разрушенных городов Украины.

"Они будут разворованы руководством террористической организации "Украина" и теми западными политиками, которые примут решение об их выделении. Это будет совместный грабеж", — заключил он.