Депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман считает, что парламентарий европейского парламента Сильвио Берлускони ошибается, если думает, что киевский режим согласится на мирные переговоры с Москвой.
"Берлускони не вникал глубоко в эти проблемы и может действительно считать, что "Украина — не Россия", но он заблуждается", — приводит его слова ФАН.
По его мнению, это может произойти, если Запад перестанет предоставлять вооружение и даст Украине "сотни миллиардов долларов" на восстановление городов. Однако, это не так, финансы могут так и не дойти до разрушенных городов Украины.
"Они будут разворованы руководством террористической организации "Украина" и теми западными политиками, которые примут решение об их выделении. Это будет совместный грабеж", — заключил он.
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