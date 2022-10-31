Берлускони о переговорах Москвы и Киева: Запад должен остановиться

Чтобы заставить Украину сесть за стол переговоров с Россией, Запад должен прекратить накачивать Незалежную оружием и перекрыть финансирование, заявил бывший премьер-министр и лидер правящей партии "Вперёд, Италия" Сильвио Берлускони.

По мнению политика, Киев должен понять, что вся военная помощь, которую предоставляет Запад, направлена на исполнение собственных интересов "партнёров".

"Только если в какой-то момент Украина поняла бы, что больше не может рассчитывать на оружие и помощь, и если бы Запад пообещал предоставить сотни миллиардов долларов на восстановление её городов, разорённых войной", — пояснил Берлускони итальянским журналистам.

Экс-премьер подчеркнул, что, оставшись без поддержки Запада, президент Украины Владимир Зеленский задумался бы о переговорах.