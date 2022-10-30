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Fox: Байден подвергся насмешкам после того, как насчитал 54 штата в США

Мир

Президент США Джо Байден "насчитал" в стране 54 штата вместо 50, за что был высмеян критиками, сообщает канал Fox News.

Fox: Байден подвергся насмешкам после того, как насчитал 54 штата в США

Байден оговорился во время выступления в Пенсильвании, где рассказывал об успехах своей партии в области медицинского обслуживания. Он заявил, в частности, что демократы взяли большинство мест в конгрессе на промежуточных выборах четыре года назад как раз благодаря этому.

"Мы побывали в 54 штатах", — сказал хозяин Белого Дома.

Оговорка Байдена вызвала насмешки со стороны его критиков, отмечает телеканал.

Так американский комик Терренс Уильямс обратился за помощью к Господу, а актер Роб Шнайдер предположил, что в следующей речи Байден "объяснит 81 миллион голосов", поданных за него на президентских выборах 2020 года.

Журналист Коллин Пруэтт пошутил, что в США настолько сильна инфляция, что оказывает влияние на географию.

Ранее Байден потерялся на сцене и не смог найти своё место во время выступления в Нью-Йорке.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
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