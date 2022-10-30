Президент США Джо Байден "насчитал" в стране 54 штата вместо 50, за что был высмеян критиками, сообщает канал Fox News.
Байден оговорился во время выступления в Пенсильвании, где рассказывал об успехах своей партии в области медицинского обслуживания. Он заявил, в частности, что демократы взяли большинство мест в конгрессе на промежуточных выборах четыре года назад как раз благодаря этому.
"Мы побывали в 54 штатах", — сказал хозяин Белого Дома.
Оговорка Байдена вызвала насмешки со стороны его критиков, отмечает телеканал.
Так американский комик Терренс Уильямс обратился за помощью к Господу, а актер Роб Шнайдер предположил, что в следующей речи Байден "объяснит 81 миллион голосов", поданных за него на президентских выборах 2020 года.
Журналист Коллин Пруэтт пошутил, что в США настолько сильна инфляция, что оказывает влияние на географию.
Ранее Байден потерялся на сцене и не смог найти своё место во время выступления в Нью-Йорке.
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