Байден не смог найти своё место после выступления

Американский лидер Джо Байден снова попал в неловкое положение, он "потерялся" на сцене после выступления в штате Нью-Йорк, где давал комментарии по поводу строительства завода по производству полупроводников. Видео произошедшего опубликовано каналом NBC News.

Какое-то время после завершения речи Байден стоял в неестественной позе, не понимая, куда идти. Покинуть сцену самостоятельно он не смог. Выйти из затруднительного положения ему помогли ассистенты, которые проводили его до места.

Общественность замечает странное поведение хозяина Белого дома, который отметит в этом году свой 80-й день рождения, далеко не первый раз. Ранее Байден пытался найти кого-то на сцене и пожать руку.

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